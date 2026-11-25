சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 25) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 25) விசாரணைக்கு வரவுள்ள வழக்குகள் பற்றி...
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், பெரியார் அறிவுலக புத்தக கொள்முதல் ஊழல் உள்ளிட்டவை தொடர்பான வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துகுமார், சரவணன் ஆகிய மூவரையும் சேர்த்து காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் தொடர்ந்த வழக்கில் இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கவுள்ளது.
ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடர்பாக ஒரு கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கோரி வழக்கு தொடர திமுகவுக்கு அனுமதி அளித்த உத்தரவை எதிர்த்து அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல்குமார் தரப்பில் தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கு விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க ஊழல் தடுப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலாளர் பரந்தாமன் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரிக்கப்படவுள்ளது.
மானாமதுரை, லால்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் எம்எல்ஏக்கள் வெற்றிக்கு எதிரான தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்குகளில் இன்று தீர்ப்பு வெளியாகவுள்ளது.
Summary
Cases including former minister Anbil Mahesh, 'Periyar Arivulagam' book procurement scam—are set to come up for hearing in the Madras High Court today.
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