சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 26) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 25) விசாரணைக்கு வரவுள்ள வழக்குகள் பற்றி...
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு முன்பிணை, பெரியார் அறிவுலக புத்தக கொள்முதல் ஊழல் உள்ளிட்ட வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள அகல்விளக்கு பதிப்பபக உரிமையாளர் மோகனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரிய மனு விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு கருத்துகளை பதிவிடுவோர் மீது குற்ற வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரி தொடரப்பட்டுள்ள பொதுநல வழக்கு விசாரிக்கப்படவுள்ளது.
வழக்குரைஞர்களுக்கு பன்னடுக்கு வாகன நிறுத்தம் அமைத்து தரக் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.
தங்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும், முன்பிணை கோரியும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு மற்றும் அவரது மகன் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
Cases including the anticipatory bail plea of former DMK minister E. V. Velu and the 'Periyar Arivulagam' book procurement scam are set to come up for hearing in the Madras High Court today.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.