பாஜகவிடம் திமுக சரணடைந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூா் விமா்சனம்
ஆளுநரை கடுமையாக விமா்சித்து வந்த திமுக தற்போது அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்குப் பயந்து பாஜகவிடம் சரணடைந்துவிட்டதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.
மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்
ஆளுநரை கடுமையாக விமா்சித்து வந்த திமுக தற்போது அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்குப் பயந்து பாஜகவிடம் சரணடைந்துவிட்டதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்தாா்.
காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் இந்திய அரசமைப்பு தின உறுதிமொழி பேரணி சென்னையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா், பொதுச் செயலா் குலாம் அகமது மிா், அமைச்சா்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேஷ்குமாா், மூத்த தலைவா் திருநாவுக்கரசா், பிரவீண் சக்ரவா்த்தி எம்.பி., பொதுச் செயலா் சிரஞ்சீவி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, மாணிக்கம் தாகூா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, தமிழக ஆளுநரை தபால்காரா் என்று எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி விமா்சித்தாா். ஆனால், இன்று ஆளுநரிடம் உதயநிதி போய் நிற்கிறாா். அப்படியென்றால் பாஜகவுடன் திமுக இணக்கமாகச் செல்லும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதா? தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா விவகாரத்தில் என்ன முடிவை திமுக எடுத்துள்ளது? ஆளுநா் மீது கடும் விமா்சனங்களை வைத்து வந்த திமுக, அமலாக்கத் துறை வழக்குக்குப் பயந்து பாஜகவிடம் சரணடைந்துவிட்டதாக எடுத்துக் கொள்ளலாமா? இதற்கு உதயநிதியும், திமுகவும் பதில் கூற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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