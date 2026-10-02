மதுவிலக்கை அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: அன்புமணி
மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளையொட்டி, தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தி உள்ளாா்.
பாமக தலைவர் அன்புமணி - கோப்புப் படம்
மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளையொட்டி, தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தி உள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளையொட்டி, ‘மது இல்லா தமிழகம்’ என்ற புதிய இயக்கத்தை எம்எல்ஏ-வும், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவருமான சௌமியா அன்புமணி (அக்.2) தொடங்கவுள்ளாா். தமிழகம் இன்று எதிா்நோக்கியுள்ள ஆபத்துகளில் முதன்மையானது மதுவால் ஏற்படும் கேடுகளாகும். அந்த அளவுக்கு மதுவால் சமூக, சுகாதார, பொருளாதாரப் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
இந்திய அளவில் இளம் விதவைகள் நிறைந்த மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. நாட்டில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சாலை விபத்துகளும், தற்கொலைகளும் நிகழும் மாநிலமாகவும் தமிழகம் உள்ளது. இவை அனைத்துக்கும் முதன்மைக் காரணம் மது என்பதை மறுக்க முடியாது.
மது வணிகத்தின் மூலம் தமிழக அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.60,000 கோடி வரை வருமானம் கிடைப்பதால், அதைத் தவிா்க்க முடியாது என்றொரு அபத்தமான வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது. இதை ஏற்கவே முடியாது. தமிழகத்தில் இளையதலைமுறை மதுவுக்கு அடிமையானால், தமிழா்களின் மரபணுவில் மதுப் பழக்கம் பதிவாகிவிடும். அதன்பின் தமிழா்களை மதுப்பழக்கத்திலிருந்து மீட்க முடியாது என்றும் சுகாதாரத் துறை வல்லுநா்கள் எச்சரித்துள்ளனா். இதைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா் அன்புமணி .
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