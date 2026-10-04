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காலாண்டு விடுமுறை நிறைவு: மீண்டும் பள்ளிகள் திறப்பு

காலாண்டு விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படுவது குறித்து...

பள்ளிகள் திறப்பு - பிரதிப் படம்

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தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் பிளஸ் 2 வரையிலான அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் திங்கள்கிழமையில் (அக். 5) பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் மாநில பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு காலாண்டுத் தேர்வுகள் முடிந்து, விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு, 9 நாள்கள் விடுமுறையும் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.

இதனையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் பிளஸ் 2 வரையிலான அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் நாளை (அக். 5) பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது.

மேலும், ஒன்று முதல் 8 வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் பருவ பாடப்புத்தகங்களும் வழங்கப்படவுள்ளது.

இருப்பினும், அக். 6 ஆம் தேதியில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதால், இரு தொகுதிகளுக்குள்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கு அக். 5, 6 தேதிகளிலும், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அக். 6 மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்விரு தொகுதிகளுக்குள்பட்ட பள்ளிகள் அக். 7 ஆம் தேதியில் திறக்கப்படுகிறது.

Summary

Schools to reopen tomorrow after quarterly holidays

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