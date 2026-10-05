பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலகத்தை எதிர்த்த வழக்கு வாபஸ்!
பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலகத்தை எதிர்த்த வழக்கு வாபஸ் பெறப்பட்டது பற்றி...
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட எதிர்ப்புத் தெரிவித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு திங்கள்கிழமை திரும்பப் பெறப்பட்டது.
சென்னையில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து சென்னையைச் சுற்றிலும் சில இடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி, அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்துக்கு எதிராக 9 மீனவ கிராமங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் தீா்மானம் நிறைவேற்றி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட எதிர்ப்புத் தெரிவித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ்.தமிழ்வேந்தன் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், தமிழ்நாடு அரசு நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாக தவெக அரசு தெரிவித்திருந்தது. இதனிடையே, புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டினால் பெருந்தொகை செலவாகும். மேலும், அப்பகுதி மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஆகையால், புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் முடிவை கைவிடுமாறு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரப்பட்டது.
இந்த மனு மீதான விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசுப் பணம் எப்படி வீணடிக்கபப்படுகிறது? புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டக் கூடாது என உத்தரவிட நீதிமன்றத்துக்கு எந்த சட்டத்தில் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் திட்டத்தை எதிர்த்து 2011ஆம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கை அரசின் கொள்கை முடிவில் தலையிட முடியாது என உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருந்தது. விளம்பரத்துக்காக பொதுநல வழக்குகள் தாக்கல் செய்வதைத் தடுக்க அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மனுவைத் திரும்பப் பெறுவதாக தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Summary
Case against the Pattinapakkam Secretariat withdrawn!
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