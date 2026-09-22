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பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம்! உயர் நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு!

பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக வழக்கு...

Madras High Court

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

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சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சென்னையைச் சுற்றிலும் சில இடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி, அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்துக்கு எதிராக 9 மீனவ கிராமங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் தீா்மானம் நிறைவேற்றி, திட்டம் தொடங்கப்பட்டால் போராட்டம் வெடிக்கும் என்றும் அறிவித்திருந்தனர்.

இதனிடையே, பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலகத்துக்கு திமுக உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மயிலை திமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. வேலு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

அவர் தரப்பில் தாக்கல் செய்த மனுவில், கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல பகுதியான பட்டினபாக்கத்தில் கடற்கரையிலிருந்து 500 மீட்டர் தூரத்திற்கு எந்த கட்டுமானமும் மேற்கொள்ளக் கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Secretariat at Pattinapakkam - DMK files case in High Court!

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