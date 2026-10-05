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விதிமீறல்: தவெக வேட்பாளர்கள் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்தார்களா? தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார்

தவெக வேட்பாளர்கள் மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா மீது தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது குறித்து...

Maragatham Kumaravel | Sathyabhama

தவெக வேட்பாளர்கள் மரகதம் குமரவேல் - சத்யபாமா

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மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்ததாக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் செவ்வாய்க்கிழமையில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தவெக, திமுக, அதிமுக, இடதுசாரிகள், நாதக என ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவும் இவ்விரு தொகுதிகளிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 4) மாலை 6 மணியுடன் தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவடைந்தது.

இந்த இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதல்வரும் தவெக தலைவருமான விஜய்யும், திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினும், அதிமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமியும், நாதக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து சீமானும், அதேபோல் இடதுசாரிகள் கட்சிகளின் தலைவர்களும் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில், தேர்தல் பிரசாரத்தில் தவெக அதிகளவில் செலவழித்ததாகக் கூறி, தவெக மீது தேர்தல் ஆணையத்தில் மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்குரைஞர் அமலன் புகார் அளித்துள்ளார்.

இவ்விரு தொகுதிகளிலும் தவெக தலைவர் விஜய் பிரசாரத்துக்குச் சென்றபோதிலும், சாலைவலம் சென்றபோதிலும் பல கோடி ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டதாகப் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு தொகுதிகளிலும் முதல்வர் விஜய்யின் வருகையையொட்டி, சுமார் 80 கி.மீ. தொலைவுக்குச் சாலையின் இருபுறங்களிலும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டது, உயரமான கொடிக் கம்பங்கள், வேறு ஊர்களில் இருந்து ஆட்கள் வரவழைக்கப்பட்டது, வரவேற்பு, தாரை - தப்பட்டை என பல கோடி ரூபாயை தவெகவினர் செலவழித்ததாகத் தெரிகிறது.

தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக ரூ. 40 லட்சம் செலவழிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையம் நிர்ணயித்துள்ள நிலையில், தவெகவினர் பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்திருக்க வாய்ப்புகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையம் நிர்ணயித்ததைவிட அதிகளவில் செலவு செய்வது தேர்தல் விதிகளுக்கு முரணானது.

தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு தவெகவினர் செலவிட்ட தொகையைக் கணக்கிட்டு, அதனை அக்கட்சியின் வேட்பாளர்களின் குறிப்பில் சேர்த்தால், தேர்தல் ஆணையத்தின் நிர்ணயத் தொகையைவிட பல மடங்கு அதிகம் வரும்.

ஆகையால், தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி தவெக வேட்பாளர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, இருவரும் தேர்தலில் போட்டியிட தடைவிதிக்க வேண்டும் என புகார் மனுவில் வழக்குரைஞர் அமலன் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Complaint against TVK candidates for spending crores on by-election campaigning

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