வெற்றிப் பயணம் திட்டத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்துக்கு தடை விதிக்கக் கோரிய மனு திரும்பப் பெறப்பட்டதையடுத்து
சென்னை உயா்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை: பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணம் மேற்கொள்ள விரிவாக்கம் செய்து அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்துக்கு தடை விதிக்கக் கோரிய மனு திரும்பப் பெறப்பட்டதையடுத்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் ஈரோட்டைச் சோ்ந்த தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா் மாசிலாமணி என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவில், முந்தைய திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட ‘விடியல் பயணத் திட்டம்’, விரிவுபடுத்தப்பட்டு ‘வெற்றிப் பயணம் திட்டம்’ என்ற பெயரில் அக்.2-ஆம் தேதி முதல்வா் விஜய் தொடங்கி வைத்தாா். தவெக தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்தபிறகு, தமிழகம் முழுவதும் 12,600-க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளில், பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணம் மேற்கொள்ள இந்தத் திட்டம் வகை செய்கிறது.
இந்த வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் காரணமாக தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா்கள் இழப்பை சந்தித்து, தொழிலைக் கைவிட வேண்டிய சூழல் உருவாகும். பெண் பயணிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்காமல் இருப்பது அரசியல் சட்டத்தின் சம உரிமையை மீறும் செயல். வெற்றிப் பயணம் திட்ட பயனாளிகளுக்கான கட்டணமாக ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 கோடியை அரசே ஏற்றுக் கொண்ட நிலையில், இதேபோன்று இழப்பீடு வழங்கி தனியாா் பேருந்துகளுக்கும் இந்தத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா்கள் கூட்டமைப்பு விடுத்த கோரிக்கையை அரசு ஏற்கவில்லை.
சட்டப்பேரவையில் முதல்வரின் அறிவிப்பு அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்படும் இந்தத் திட்டம் தொடா்பாக எந்த அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே, இந்தத் திட்டத்தை அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது என அறிவிக்க வேண்டும். மேலும், இவ்வழக்கு முடியும்வரை வெற்றிப் பயணம் திட்டத்துக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான, தலைமை வழக்குரைஞா் விஜய் நாராயண், சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளித்தாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ஈரோட்டில் 2 வழித்தடங்களில் மட்டும் பேருந்துகளை இயக்கும் தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா், தமிழகம் முழுவதும் செயல்படுத்தப்படும் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தை எதிா்த்து எப்படி வழக்கு தொடர முடியும் என கேள்வி எழுப்பினா். மனுதாரா் பேருந்துகளை இயக்கும் வழித்தடத்துக்கு வேண்டுமானால் வழக்கு தொடரலாம்.
மாறாக ஒட்டுமொத்த திட்டத்தை எதிா்த்து தாக்கல் செய்துள்ள இந்த வழக்கை பொதுநல வழக்காக கருத முடியாது. இதுதொடா்பான அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டும் அதை எதிா்த்து மனுதாரா் வழக்கு தாக்கல் செய்யாததால், இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உதகந்ததல்ல என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, மனுவைத் திரும்பப் பெற மனுதாரா் தரப்பில் அனுமதி கோரப்பட்டது. இதை ஏற்று மனுவைத் திரும்பப் பெற அனுமதித்த நீதிபதிகள், வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா். மேலும், மனுதாரா் சட்டப்படி வேறு நிவாரணங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் உத்தரவிட்டனா்.
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