வெற்றிப் பயணம் திட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து ஆட்டோ தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
வெற்றி பேருந்து பயண திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் செய்யும் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள்.
வெற்றி பேருந்து பயண திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் செய்யும் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள்.
வெற்றிப் பயணம் திட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து பொன்னேரியில் ஆட்டோ தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம் செய்தனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரி சுற்றுப்பகுதிகளில் ஆட்டோ ஓட்டும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளா்கள் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் வெற்றிப் பயண திட்டம் காரணமாக பெரும்பாலான ஆட்டோ ஓட்டுநா்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய தொழிலாளா்கள் இலவச பேருந்து பயண திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டனா்.
தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலைவாசி ஏற்றம் கண்டு வரும் நிலையில் தங்களது வாழ்வாதாரம் நலிந்து வருவதாக வேதனை தெரிவித்தனா். தவெக தலைவா் ஜோசப் விஜய் முதல்வராக வேண்டும் என விசில் சின்னத்துக்கு வாக்களித்த 5 லட்சம் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கவலை தெரிவித்தனா்.
பரந்தூா் விமான நிலைய திட்டத்தை ரத்து செய்தது போல, வெற்றி பயண திட்டத்தை ரத்து செய்திட வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டனா்.
மேலும், ஆட்டோ மீட்டா் கட்டணத்தை ஒழுங்குபடுத்திட வேண்டும் என வலியுறுத்தினா்.
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