‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டம்: அரசுப் போக்குவரத்து ஊழியா்களுக்கு 17 வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்
மகளிா், சிறுமியா் மற்றும் திருநா்கள் கட்டணமில்லாமல் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடா்பாக ....
வெற்றிப் பயணத் திட்டம் - X | CMO
சென்னை: மகளிா், சிறுமியா் மற்றும் திருநா்கள் கட்டணமில்லாமல் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடா்பாக அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா்களுக்கு 17 வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, மாநகா், நகா்ப்புறம்- சாதாரணம், விரைவு, எல்எஸ்எஸ், டீலக்ஸ், புகா்- சாதாரணம் மற்றும் மலைப்பகுதி- சாதாரணம் ஆகிய பேருந்துகளில் தகுதியான பயணிகள் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம். இதற்கு வருமான உச்சவரம்போ, பயணங்களின் எண்ணிக்கைக்கான கட்டுப்பாடோ இல்லை. தகுதியான ஒவ்வொரு பயணிக்கும் ‘ஜீரோ டிக்கெட்’ கட்டாயம் வழங்க வேண்டும். மகளிா் மற்றும் திருநா் பயணிகளிடம் எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது. மின்னணு பயணச்சீட்டு இயந்திரம் பழுதானால், மாற்று ஏற்பாடு மூலம் ஜீரோ டிக்கெட் வழங்க வேண்டும். மேலும், பேருந்துகளில் ‘வெற்றிப் பயணம்’ என்ற பெயா் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்டிக்கா் இடம்பெற வேண்டும்.
ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள், பரிசோதகா்கள் உள்ளிட்டோருக்கு திட்டத்தின் விதிமுறைகள் குறித்து முன்கூட்டியே விளக்கக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும். பேருந்துகள் நிா்ணயிக்கப்பட்ட வழித்தடம் மற்றும் கால அட்டவணைப்படி இயக்கப்படுவதுடன், பயணிகள் பாதுகாப்பாக ஏறி இறங்குவதற்கு போதிய நேரம் வழங்க வேண்டும்.
காலை, மாலை நெரிசல் நேரங்கள், பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் அலுவலக நேரங்களில் பேருந்து சேவைகள் தாமதமின்றி இயக்கப்பட வேண்டும். சேவை ரத்து, தாமதம், வழித்தடக் குறைப்பு மற்றும் வழித்தட மாற்றம் ஆகியவற்றைத் தவிா்க்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், திட்டம் தொடா்பான புகாா்களை ‘149’ என்ற கட்டணமில்லா வாடிக்கையாளா் சேவை எண்ணில் பதிவு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஜீரோ டிக்கெட் விவரங்கள், கணக்குகள் உள்ளிட்ட பதிவுகள் முறையாகப் பராமரிக்கப்பட்டு, அவை தணிக்கைக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 17 வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை போக்குவரத்துக் கழகங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளன.
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