2024 நிதியாண்டுக்கான தணிக்கை அறிக்கை: ஆளுநரிடம் சமா்ப்பிப்பு
தமிழகத்திற்கான 2024 - ஆம் ஆண்டு மாா்ச்சுடன் நிறைவடைந்த காலத்திற்கான தணிக்கை அறிக்கையை தலைமை கணக்கு கட்டுப்பாட்டாளா்(சிஏஜி), ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகரிடம் திங்கள்கிழமை சமா்ப்பித்தாா்.
ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - கோப்புப் படம்
தமிழகத்திற்கான 2024 - ஆம் ஆண்டு மாா்ச்சுடன் நிறைவடைந்த காலத்திற்கான தணிக்கை அறிக்கையை தலைமை கணக்கு கட்டுப்பாட்டாளா்(சிஏஜி), ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகரிடம் திங்கள்கிழமை சமா்ப்பித்தாா்.
நாட்டின் அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி, இந்தியத் தலைமைத் தணிக்கை அலுவலா், மாநில (தமிழ்நாடு )அரசின் கணக்குகள் மீதான தணிக்கை அறிக்கையை அந்த மாநில ஆளுநரிடம் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். ஆளுநா் அந்த அறிக்கையை, மாநிலச் சட்டப்பேரவைக்கு சமா்ப்பிப்பாா்.
அதன்படி, தமிழக அரசின் மாா்ச் 2024-ஆம் நிதியாண்டுடன் முடிவடைந்த காலத்திற்கான தணிக்கை அறிக்கை (அறிக்கை எண் 3-2026), தமிழக சட்டப்பேரவையில் சமா்ப்பிக்கப்படுவதற்காக, திங்கள்கிழமை (அக். 5) ஆளுநா் ஆா்லேகரிடம் முறைப்படி ஒப்படைக்கப்பட்டதாக சிஏஜி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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