கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் வியாழக்கிழமை (அக்.8) கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கும், டெல்டா உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மழை - பிரதிப் படம்
தமிழகத்தில் வியாழக்கிழமை (அக்.8) கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கும், டெல்டா உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: மன்னாா் வளைகுடா முதல் வடக்கு உள் கா்நாடகம் வரை, உள் தமிழகம் மற்றும் தெற்கு உள் கா்நாடகம் வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் வியாழக்கிழமை (அக்.8), கோவை மாவட்டத்தின் மலை பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
தேனி, தென்காசி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகா், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூா், அரியலூா், திருச்சி, கரூா், நாமக்கல் , சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கும், இதர தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை மற்றும் புகரின் ஒருசில பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (அக்.8) மாலை, இரவு நேரங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக கோவை மாவட்டம் பில்லூா் அணையில் 120 மி.மீ. மழை பதிவானது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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