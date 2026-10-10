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பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவை: மாநகர போக்குவரத்து கழகம்

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவை வழங்கப்படவுள்ளது குறித்து...

Vadapalani Metro

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ - கோப்புப்படம்

Published On :

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவை வழங்கப்படவுள்ளதாக மாநகர போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னையில் பூந்தமல்லி-வடபழனி இடையேயான மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை (அக். 11) தொடங்கி வைக்கிறார்.

நெடுநாள் காத்திருப்புக்குப் பிறகு, பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையே மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில், அந்த வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவையை சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வழங்கவுள்ளது.

இதுகுறித்து மாநகர போக்குவரத்து கழகம் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

சென்னை மெட்ரோ இரயில் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தின் கீழ் பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் சந்திப்பு - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இணைப்பு பேருந்து சேவையை மேம்படுத்தவுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பணிகள் நிறைவடைந்து அனுமதியும் கிடைத்த பிறகும், சுமார் ஏழு மாதங்களாக சேவை தொடங்கப்படாமல் பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை கிடப்பில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Metropolitan Transport Corporation (MTC) has announced that a feeder bus service will be provided on the Poonamallee–Vadapalani Metro route.

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