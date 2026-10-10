பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவை: மாநகர போக்குவரத்து கழகம்
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவை வழங்கப்படவுள்ளது குறித்து...
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ - கோப்புப்படம்
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவை வழங்கப்படவுள்ளதாக மாநகர போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னையில் பூந்தமல்லி-வடபழனி இடையேயான மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை (அக். 11) தொடங்கி வைக்கிறார்.
நெடுநாள் காத்திருப்புக்குப் பிறகு, பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையே மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில், அந்த வழித்தடத்தில் இணைப்பு பேருந்து சேவையை சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வழங்கவுள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகர போக்குவரத்து கழகம் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
சென்னை மெட்ரோ இரயில் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தின் கீழ் பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் சந்திப்பு - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இணைப்பு பேருந்து சேவையை மேம்படுத்தவுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பணிகள் நிறைவடைந்து அனுமதியும் கிடைத்த பிறகும், சுமார் ஏழு மாதங்களாக சேவை தொடங்கப்படாமல் பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை கிடப்பில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
à®à¯à®©à¯à®©à¯ à®®à¯à®à¯à®°à¯ à®à®°à®¯à®¿à®²à¯ à®à®°à®£à¯à®à®¾à®®à¯ à®à®à¯à®à®¤à¯ à®¤à®¿à®à¯à®à®¤à¯à®¤à®¿à®©à¯ à®à¯à®´à¯ à®ªà¯à®¨à¯à®¤à®®à®²à¯à®²à®¿ à®ªà¯à®ªà®¾à®¸à¯ - à®ªà¯à®°à¯à®°à¯ à®à®¨à¯à®¤à®¿à®ªà¯à®ªà¯ - à®µà®à®ªà®´à®©à®¿ à®®à¯à®à¯à®°à¯ à®µà®´à®¿à®¤à¯à®¤à®à®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯ à®®à®¾à®¨à®à®°à¯ à®ªà¯à®à¯à®à¯à®µà®°à®¤à¯à®¤à¯à®à¯ à®à®´à®à®®à¯ à®à¯à®©à¯à®©à¯ à®®à¯à®à¯à®°à¯ à®à®°à®¯à®¿à®²à¯ à®¨à®¿à®±à¯à®µà®©à®¤à¯à®¤à¯à®à®©à¯ à®à®£à¯à®¨à¯à®¤à¯ à®à®£à¯à®ªà¯à®ªà¯ à®ªà¯à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯ à®à¯à®µà¯à®¯à¯ à®®à¯à®®à¯à®ªà®à¯à®¤à¯à®¤à®µà¯à®³à¯à®³à®¤à¯.— MTC Chennai (@MtcChennai) October 9, 2026
- à®®à®¾à®¨à®à®°à¯ à®ªà¯à®à¯à®à¯à®µà®°à®¤à¯à®¤à¯à®à¯ à®à®´à® à®®à¯à®²à®¾à®£à¯ à®à®¯à®à¯à®à¯à®©à®°à¯â¦ pic.twitter.com/KPEORA7CDv
Summary
The Metropolitan Transport Corporation (MTC) has announced that a feeder bus service will be provided on the Poonamallee–Vadapalani Metro route.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.