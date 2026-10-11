முதல்வர் விஜய்யா? முதல்வர் ஸ்டாலினா? குழம்பிய எக்ஸ் தளம்!
முதல்வர் விஜய்யின் பெயரை ஆங்கிலத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் என எக்ஸ் தளம் மொழிபெயர்த்த பதிவு வைரலாகியுள்ளது.
எக்ஸ் தளத்தில் தவறாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பதிவு
முதல்வர் விஜய்யின் பெயரை ஆங்கிலத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் என எக்ஸ் தளம் மொழிபெயர்த்த பதிவு வைரலாகியுள்ளது.
சென்னையில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யை மக்களவை எதிா்க்கட்டித் தலைவா் ராகுல் காந்தி (அக். 10) சனிக்கிழமை சந்தித்தாா்.
‘இந்தியா’ கூட்டணியில் தவெக இணைந்த பிறகு ராகுல் காந்தியுடன் முதல்வா் விஜய் நடத்தும் முதல் சந்திப்பு இதுவாகும்.
முதல்வர் விஜய் தனது நீலாங்கரை இல்லத்துக்கு வந்த ராகுலை கட்டியணைத்து வரவேற்று அவருக்கு மதிய விருந்தளித்தாா். பின்னா், இருவரும் அரசியல் நகா்வுகள் குறித்துப் பேசினா்.
பாஜகவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் முன்னெடுக்கும் அனைத்துப் போராட்டங்கள் மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டங்களில் தவெக பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் ராகுல் அழைப்பு விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
சுமாா் ஒரு மணி நேரம் இந்தச் சந்திப்பு நீடித்தது. இந்தச் சந்திப்பின்போது தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் உடனிருந்தாா்.
ராகுல் காந்திக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து முதல்வர் விஜய் அவரை வரவேற்ற புகைப்படம் தமிழ்நாடு முதல்வர் அலுவலகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பகிரப்பட்டது.
அதில், "மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களை இன்று (10.10.2026) மாண்புமிகு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. ராகுல் காந்தி அவர்கள் சந்தித்துப் பேசினார்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அதன் ஆங்கில மொழியாக்கத்தில் முதல்வர் விஜய் என்பதற்கு பதிலாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இணையத்தில் பேசுபொருளானது.
க்ராக் ஏஐ மூலம் எக்ஸ் தளத்தில் மொழிபெயர்ப்புகள் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், முதல்வரின் பெயர் ஆங்கிலத்தில் தவறுதலாக மாற்றி மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.
Summary
A post in which the X platform translated 'Chief Minister Vijay' into English as 'Chief Minister Stalin' has gone viral.
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