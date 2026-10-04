The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மின் கட்டணம், விலைவாசியைப் பார்த்துவிட்டு வாக்களியுங்கள்: தாராபுரம், மதுராந்தகம் மக்களுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் காவலர்களால் பாலியல் சீண்டல்; 3 பெண் பத்திரிகையாளர்கள் புகார்!ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 9 பேர் சிறைப்பிடிப்பு! வேடிக்கை பார்க்கும் மத்திய அரசு - காங்கிரஸ்மூலனூர் வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் இன்று சாமி தரிசனம்?இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருடன் இஸ்ரேல் பிரதமர் உரையாடல்! உலக நாயகன் என புகழாரம்!தாராபுரம் பிரசாரம்: உதயநிதி மீது வழக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் கடலோரத்தில் ஒரே நாளில் 500 மி.மீ. மழைப்பொழிவு ஏற்படலாம்! மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தல் பிரசாரம் இன்று நிறைவு! கோவை, நீலகிரி, தேனியில் இன்றும் நாளையும் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு

சத்தியபாமா உருவகேலி: மு.க. ஸ்டாலினை விமர்சித்த முதல்வர் விஜய்!

சத்தியபாமா குறித்த திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் பேச்சை முதல்வர் விஜய் விமர்சித்தது குறித்து...

While canvassing for vote

வாக்கு சேகரிப்பின்போது... - படம் - விடியோ கிளிப்

Published On :

தாராபுரம் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா குறித்த திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் பேச்சை முதல்வர் விஜய் இன்று (அக். 4) விமர்சித்துள்ளார்.

தாராபுரம் (தனி) சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்வர் விஜய், தொகுதிக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து இன்று(அக். 4) சாலைவலம் சென்று வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.

வாக்கு சேகரிப்பின்போது முதல்வர் விஜய் பேசியதாவது:

தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் மக்களை பார்க்கின்ற ஆள் நான் அல்ல. என் சொந்தங்களை எப்போதுவேண்டுமானாலும் பார்ப்பேன். எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பார்ப்பேன்.

திமுகவுக்கும் மற்றும் பலருக்கும் வாக்களிப்பது பெண்களை அநாகரிகமாகப் பேசுவதை நாம் ஆதரிப்பது போல ஆகிவிடும். இதை நான் வெறும் ஓட்டுக்காக சொல்லவில்லை.

மு.க. ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) இங்கு பிரசாரத்துக்கு வந்த போது, சத்தியபாமா சகோதரியை என்ன பேசிவிட்டு சென்றார்? அதை காது கொடுத்து கேட்க முடியாது. மறக்கும்படியா பேசியிருக்கிறார்? அவர் மட்டுமா இப்படி பேசுகிறார்? அவர் வளர்த்து வைத்திருக்கும் அனைவரும் இப்படித்தான் பேசி வருகிறார்கள்.

என்னைப்பற்றி என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுங்கள். அதை நான் தாங்கிக் கொள்கிறேன், பொறுத்துக்கொள்வேன். ஆனால், நமது சகோதரி பற்றியோ வீட்டில் உள்ள அம்மா, அக்கா, தங்கை பற்றியோ நீங்கள் பேசினால் அதை நான் சும்மா விடமாட்டேன் என்று முதல்வர் விஜய் தெரிவித்தார்.

Summary

Chief Minister Vijay today (Oct. 4) criticized the remarks made by DMK leader M.K. Stalin regarding Sathyabama, the TVK candidate for the Dharapuram constituency.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உருவ கேலி! மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தாராபுரம் மக்கள் பதிலடி கொடுப்பர்- முதல்வர் விஜய் கண்டனம்

உருவ கேலி! மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தாராபுரம் மக்கள் பதிலடி கொடுப்பர்- முதல்வர் விஜய் கண்டனம்

அந்தக் குழந்தையே நீங்கதான்... யாரைச் சொல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

அந்தக் குழந்தையே நீங்கதான்... யாரைச் சொல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

தவெக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக அமைச்சா்கள் வாக்கு சேகரிப்பு

தவெக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக அமைச்சா்கள் வாக்கு சேகரிப்பு

இடைத்தேர்தல்! முதல்வர் விஜய் 4 நாள்கள் பிரசாரம்!

இடைத்தேர்தல்! முதல்வர் விஜய் 4 நாள்கள் பிரசாரம்!

விடியோக்கள்

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies