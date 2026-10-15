‘லண்டன், ஆந்திரம் போல உள்ளூர் மளிகைக் கடைக்கும் ஒரு எட்டு போங்க’ - மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்!
உள்ளூரில் உள்ள மளிகைக் கடைக்கும் ஒரு எட்டு போய், விலைவாசி உயர்வை முதல்வர் விஜய் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்...
முதல்வர் விஜய் - திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - (கோப்புப்படம்)
உள்ளூரில் உள்ள மளிகைக் கடைக்கும் ஒரு எட்டு போய், விலைவாசி உயர்வை முதல்வர் விஜய் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் அதிகளவிலான மக்கள் கொண்டாடும் பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளிப் பண்டிகை அடுத்த மாதம் நவ. 8 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவிருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக ஆயுதபூஜை அக். 19 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. பண்டிகையைக் கொண்டாட மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், எல் நினோ பாதிப்பால் மழை குறைந்ததால் ஏற்பட்ட வறட்சியால் உற்பத்தியும் குறைந்ததால் விலைவாசி விண்ணை முட்டியிருப்பது பொதுமக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியிருக்கிறது.
ஆயுதபூஜை நாளில் சர்க்கரை பொங்கல் வைப்பதற்கு தேவையான வெல்லம் மற்றும் கொண்டைக் கடலையும் விலை உயர்ந்துள்ளதால் பெரும் அவதியைடைத்துள்ளனர். இந்தியாவில் பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், அதிகபட்சமாக தமிழ்நாட்டில் 6.81 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது.
அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு உள்ளிட்ட பொருள்களில் விலை கடைகளில் விற்கப்படும் உணவுப் பொருள்கள், தேநீர், காபி உள்ளிட்டவற்றின் மீதும் எதிரொலித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பொருள்களில் விலை அதிகரித்துள்ளதற்கு முதல்வர் விஜய்யை மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக மு.க. ஸ்டாலின் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், “முதல்வர் விஜய் லண்டன் போகிறார், கர்நாடகம் போகிறார், ஆந்திரம் போகிறார். போகட்டும்... அப்படியே உள்ளூரில் உள்ள மளிகைக் கடைக்கும் ஒரு எட்டு போய், விலைவாசி உயர்வைக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
தயவுசெய்து, மாண்புமிகு உணவுத்துறை அமைச்சரிடம் கேட்டுவிட வேண்டாம். அவர் எல்லாம் 'நார்மலாக' இருக்கிறது என்பார். மக்கள் பண்டிகைக் காலத்தின் மகிழ்ச்சிக்கு பதிலாக, பயத்தில் உறைந்துபோய் இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் கேளுங்கள்!” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
M.K. Stalin has criticized Chief Minister Vijay, suggesting that he should take a trip to a local grocery store to find out for himself about the rise in prices.
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