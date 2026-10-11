சென்னை ஐஐடி ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்!
சென்னை ஐஐடியில் உள்ள ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் செய்திருப்பது பற்றி....
ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய்.
சென்னை ஐஐடியில் உள்ள ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
சென்னையில் போரூர் மெட்ரோ ரயில் திறப்பு விழா உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை நிறைவு செய்துகொண்டு, பிரதமர் மோடி மற்றும் முதல்வர் விஜய் ஆகியோர் சென்னை ஐஐடி வளாகத்திற்குச் சென்றனர். அப்போது சாலையின் இருபுறமும் கூடியிருந்த மக்கள் மலர் தூவி அவர்களை வரவேற்றனர்.
பின்னர் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் ஆர்லேகர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் ஆகியோருக்குக் கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
நவராத்திரி விழாவின் தொடக்க நாளை முன்னிட்டு, கோயிலில் உள்ள சிவன் மற்றும் ராமர் சன்னதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டார். மேலும், ஜலகண்டேஸ்வரர் சுவாமிக்குத் தாமரை மலர்களை வைத்து சிறப்புப் பூஜைகளும் செய்தார்.
இந்த தரிசனத்தின் போது, சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பிரதமருக்கு எடுத்துக் கூறினார். தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடியில் பல்வேறு பணிகளை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டார்.
Summary
Prime Minister Modi and Chief Minister Vijay had darshan at the Jalakandeswarar Temple inside the IIT Madras campus.
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