The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
எரிபொருள் போர்நிறுத்தம் அறிவிப்பு: உக்ரைன் - ரஷியா மீற வேண்டாம்! டிரம்ப் எச்சரிக்கைஎங்கள் செல்போன்களை பறித்தது காவல் துறை; ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் - சிஜேபி செளரவ் தாஸ்தில்லியில் தொடரும் சிஜேபி போராட்டம்: எம்பி ஜான் பிரிட்டாஸ் உட்பட 100 பேர் கைது! நாளை 11 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு! நாட்டில் 1300க்கும் அதிகமான பல்கலை., 5000க்கும் அதிகமான கல்லூரிகள்: பிரதமர் மோடிமத்திய - மாநில அரசு இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: முதல்வர் விஜய்கருணாநிதி, ஜெயலலிதா முதல் விஜய் வரை... தமிழ்நாட்டோடு தொடரும் பயணம்: பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி உரை! 1.5 டிரில்லியன் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி தமிழக அரசு செயல்படுகிறது: முதல்வர் விஜய்அமைதியான முறையில் கூடுபவர்களுக்கு எதிராக சட்டவிரோத நடவடிக்கை கூடாது: உச்ச நீதிமன்றம்சென்னை ஐஐடி ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்! குழந்தைகள் நாள்: பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்க ஏற்பாடு!சௌதி அரேபிய விமான நிலையம் மீது தாக்குதல்: இந்தியா கண்டனம்

ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் - புகைப்படங்கள்

ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் - புகைப்படங்கள்

சென்னை ஐஐடியில் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள சிறப்புமிக்க ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

Published On :
பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் ஆர்லேகர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் ஆகியோர் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் ஆர்லேகர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் ஆகியோர் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

சிறப்புமிக்க ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் ஆர்லேகர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் ஆகியோருக்குக் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

சிறப்புமிக்க ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் ஆர்லேகர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் ஆகியோருக்குக் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

நவராத்திரி விழாவின் தொடக்க நாளை முன்னிட்டு, கோயிலில் உள்ள சிவன் மற்றும் ராமர் சன்னதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டார்.

நவராத்திரி விழாவின் தொடக்க நாளை முன்னிட்டு, கோயிலில் உள்ள சிவன் மற்றும் ராமர் சன்னதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டார்.

ஜலகண்டேஸ்வரர் சுவாமிக்குத் தாமரை மலர்களை வைத்து சிறப்புப் பூஜை மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடி.

ஜலகண்டேஸ்வரர் சுவாமிக்குத் தாமரை மலர்களை வைத்து சிறப்புப் பூஜை மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடி.

சென்னை ஐஐடியில் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள சிறப்புமிக்க ஜலகண்டேஸ்வரர் சிவன் கோயிலில் வழிபாடு செய்த பிரதமர் மோடி.

சென்னை ஐஐடியில் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள சிறப்புமிக்க ஜலகண்டேஸ்வரர் சிவன் கோயிலில் வழிபாடு செய்த பிரதமர் மோடி.

ஆரத்தி எடுத்து வழிபாடு நடத்திய பிரதமர் மோடி.

ஆரத்தி எடுத்து வழிபாடு நடத்திய பிரதமர் மோடி.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்! | TVK | BJP

ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்! | TVK | BJP

சென்னை ஐஐடி ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்!

சென்னை ஐஐடி ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்!

பொது வாழ்வில் 25 ஆண்டுகள்... விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி சாமி தரிசனம்!

பொது வாழ்வில் 25 ஆண்டுகள்... விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி சாமி தரிசனம்!

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் - புகைப்படங்கள்

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் - புகைப்படங்கள்

விடியோக்கள்

பிரதமர் மோடியிடம் முதல்வர் விஜய் வைத்த நேரடி கோரிக்கைகள்! Full Speech |

பிரதமர் மோடியிடம் முதல்வர் விஜய் வைத்த நேரடி கோரிக்கைகள்! Full Speech |

மெட்ரோ ரயில் சேவை: பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜயின் Full Video

மெட்ரோ ரயில் சேவை: பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜயின் Full Video

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER