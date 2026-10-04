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வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் - புகைப்படங்கள்

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம் - புகைப்படங்கள்

தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து சாலைவலம் மேற்கொண்ட முதலவர் விஜய் வஞ்சியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.

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வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்.

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்.

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்.

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்.

இந்நிகழ்வின்போது அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ரமேஷ் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

இந்நிகழ்வின்போது அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ரமேஷ் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்.

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்.

கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வின்போது அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ரமேஷ் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

இந்நிகழ்வின்போது அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ரமேஷ் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

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