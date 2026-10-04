வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்!
தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து சாலைவலம் மேற்கொண்ட முதல்வர் விஜய் வஞ்சியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தது பற்றி....
வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய்.
தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து சாலைவலம் மேற்கொண்ட முதலவர் விஜய் வஞ்சியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
அப்போது கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வின்போது அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ரமேஷ் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.
வஞ்சியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு சாலையில் நடந்துசென்று இருபுறமும் கூடியிருந்த மக்களிடையே முதல்வர் வாக்கு சேகரித்தார்.
தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணியுடன் பிரசாரம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து தாராபுரம் தொகுதியில் முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய் சாலைவலம் சென்று வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.
இதற்காக சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கோவை வந்தார். பின்னர் அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் தாராபுரம் சென்றார்.
Summary
Chief Minister Vijay, who campaigned in a roadshow in Dharapuram supporting TVK candidate Sathyabama, had darshan at the Vanchiyamman Temple.
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