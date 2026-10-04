தாராபுரம் பிரசாரம்: முருங்கைக்காய் பறித்த முதல்வர் விஜய்!
முதல்வர் விஜய் பிரசாரத்துக்கு இடையே முருங்கைக்காய் பறித்தது குறித்து...
தாராபுரம் தொகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் முதல்வர் விஜய், பிரசாரத்துக்கு இடையே முருங்கைக்காய் தோட்டத்தில் முருங்கைக்காய் பறித்ததார்.
தாராபுரம் (தனி) சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், தொகுதிக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து இன்று(அக். 4) சாலைவலம் சென்று வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.
தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று மாலை 6 மணியுடன் பிரசாரம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், தமிழக முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய் தாராபுரம் தொகுதிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் வருகைத்தந்துள்ளார்.
தவெக பிரசார வாகனத்தில் ஏறி, சாலைவலம் மேற்கொண்டு வரும் முதல்வர் விஜய், மாட்டுவண்டியில் சென்று வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய் தாராபுரம் மூலனூர் பகுதியில், முருங்கைக்காய் தோட்டத்தில் முருங்கைக்காய் பறித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். பின்னர், முருங்கை விவசாய தொழிலாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார். முதல்வர் விஜய்க்கு விவசாயிகள் முருங்கைக்காய்களை பரிசாக அளித்தனர்.
தொடர்ந்து, வஞ்சியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்து பிரசாரத்தை நிறைவு செய்கிறார்.
Summary
While campaigning in the Dharapuram constituency, Chief Minister Vijay plucked drumsticks from a drumstick orchard during a break in his campaign activities.
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