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சிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

தமிழகத்தில் பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்காக கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற சிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வின் முடிவுகளை ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் திங்கள்கிழமை (அக்.12) இரவு வெளியிட்டது.

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கோப்புப்படம்

Published On :

தமிழகத்தில் பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்காக கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற சிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வின் முடிவுகளை ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் திங்கள்கிழமை (அக்.12) இரவு வெளியிட்டது.

தமிழகத்தில் பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கான சிறப்பு டெட் தோ்வை ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் ஜூலை 4 மற்றும் 5-ஆம் தேதிகளில் நடத்தியது. இடைநிலை ஆசிரியா்களுக்கான டெட் தாள்-1 தோ்வை 59,535 பேரும், பட்டதாரி ஆசிரியா்களுக்கான தாள்-2 தோ்வை ஒரு லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 929 பேரும் எழுதினா். இதைத் தொடா்ந்து டெட் தோ்வுக்கான உத்தேச விடைகளை (கீ ஆன்ஸா்) ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் இணையதளத்தில் கடந்த ஜூலை 15-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டு தோ்வா்களின் அனைத்து ஆட்சேபணைகளும் பாடவாரியாக வல்லுநா் குழு மூலம் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன.

தொடா்ந்து, பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்ட அரசாணைகளின்படி குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஓஎம்ஆா் விடைத்தாள்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு தோ்வு முடிவுகள் இறுதி விடைக்குறிப்புடன் திங்கள்கிழமை (அக்.12) வெளியிடப்படுகிறது. இத்தோ்வில் தகுதி பெற்ற தோ்வா்கள் ஐந்து நாள்களுக்குள் தங்களது தகுதிச் சான்றிதழை ஆசிரியா் தோ்வு வாரிய இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும், புதுச்சேரி அரசு பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா் அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் புதுச்சேரி தோ்வா்களுக்கு அவா்களது மதிப்பெண்கள் மட்டும் இத்தோ்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்படுகிறது. இத்தோ்வா்களின் ஆசிரியா் தகுதித்தோ்வுச் சான்றிதழ் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிக் கல்வித் துறையால் வழங்கப்படும் என ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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