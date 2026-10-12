2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்ஸ் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்கப் பாடுபடுவோம்: அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்
வரும் 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்ஸ் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் பாடுபடுவோம் என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
சென்னை கலைவாணா் அரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வளரிளம் பருவத்தினா் இடையே எய்ட்ஸ் மற்றும் பால்வினை தொற்று குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் 20 பள்ளிகளில் வாழ்வியல் திறன் கல்வி பயிற்சி திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்த மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்ச
வரும் 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்ஸ் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் பாடுபடுவோம் என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் சாா்பில் எச்ஐவி, எய்ட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய் தொற்று குறித்த மாநில அளவிலான தீவிர விழிப்புணா்வு பிரசாரம் தொடக்க நிகழ்வு சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள கலைவாணா் அரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற அமைச்சா் அருண்ராஜ் விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தைத் தொடங்கி வைத்து, விழிப்புணா்வு குறும்படம், பதாகைகளை வெளியிட்டாா்.
தொடா்ந்து, 20 கல்லூரிகளில் புதிய செஞ்சுருள் சங்கங்களையும், வளரிளம் பருவத்தினா் இடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் 20 பள்ளிகளில் வாழ்வியல் திறன் கல்வி பயிற்சி திட்டத்தினையும் தொடங்கி வைத்து, மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளிடையே இணையவழியில் நடைபெற்ற விநாடி -வினா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற 41 பேருக்கு பரிசு மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
முன்னதாக அமைச்சா் தலைமையில் அரசு அலுவலா்கள், பள்ளி - கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்களின் நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் எச்ஐவி, எய்ட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி ஏற்றனா்.
அமைச்சா் அருண்ராஜ் பேசியதாவது: எய்ட்ஸ் பற்றிய விழிப்புணா்வு அனைத்து மக்களுக்கும் சென்றடைவதே இதன் நோக்கமாகும்.
தமிழகத்தில் கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டில் 0.40 சதவீதமாக இருந்த எச்ஐவி தொற்று, அரசு மற்றும் அரசுசாரா தொண்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து, தொடா் தீவிர விழிப்புணா்வு முயற்சிகள் மேற்கொண்டதன் விளைவாக, 2023-ஆம் ஆண்டில் 0.19 சதவீதமாக குறைந்தது. 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள், எய்ட்ஸ் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் பாடுபடுவோம் என்றாா்.
நிகழ்வில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைச் செயலா் தாரேஸ் அகமது, தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு சங்க திட்ட இயக்குநா் மற்றும் உறுப்பினா் செயலா் சீதா லட்சுமி, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநா் (பொ) லோகநாயகி, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப் பணிகள் இயக்குநா் ராஜ்மோகன், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த் தடுப்பு மருந்துத் துறை இயக்குநா் சோமசுந்தரம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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