உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிரான புகாா் மனு: ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றம் பதிலளிக்க உத்தரவு
வேட்புமனுவில் தவறான தகவல்களை அளித்ததாகக் கூறி, உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிரான புகாரை விசாரணைக்கு எடுக்க எத்தனை நாள்கள் ஆகும்? என ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றம் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
உதயநிதி ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்
வேட்புமனுவில் தவறான தகவல்களை அளித்ததாகக் கூறி, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிரான புகாரை விசாரணைக்கு எடுக்க எத்தனை நாள்கள் ஆகும்? என ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றம் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திருவல்லிக்கேணி-சேப்பாக்கம் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்களை மறைத்துள்ளதால் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி அவரைத் தண்டிக்க வேண்டும் என தேனியைச் சோ்ந்த மிலானி சென்னை ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்தில் கடந்த செப்.8-ஆம் தேதி புகாா் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
இந்த மனுவை தாக்கல் செய்து, ஒரு மாதம் கடந்தும் அதை விசாரணைக்கு எடுக்கவில்லை. எனவே, அந்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்க ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக்கூறி, மிலானி என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
அந்த மனுவில், எம்.பி., எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்கவே சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், செப்டம்பா் மாதம் அளித்த புகாா் மனுவை இதுவரை கோப்புக்கு எடுக்கப்படவில்லை.
மிகவும் செல்வாக்குமிக்க நபரான உதயநிதிக்கு எதிரான இந்த புகாரை விசாரணைக்கு எடுக்காதது பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக மனுவில் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மனுதாரா் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்க எத்தனை நாள்களாகும் என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்.15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.
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