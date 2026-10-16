பாலினப் பாகுபாடுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள்: கோரிக்கை வைத்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்
அமைச்சர் வன்னி அரசிடம் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் கோரிக்கை வைத்தது குறித்து...
அமைச்சர் வன்னி அரசிடம் கோரிக்கை வைத்த இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் - X | Karthik Subbaraj
பாலினப் பாகுபாடுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள் அமல்படுத்த வேண்டும் என அமைச்சர் வன்னி அரசிடம் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து படத்தின் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தெரிவித்திருப்பதாவது, "டோரதி படக்குழுவினரை தலைமைச் செயலகத்துக்கு அழைத்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, சமூகத்தில் ஆரோக்கியமான கருத்துகளையும் மாற்றத்தையும் டோரதி படம் தொடங்கியுள்ளதாகப் பாராட்டினார்.
பாலினப் பாகுபாடு மீதான கடும் விதிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்தவும், திருநங்கைகளுக்கென தனி உதவிமைய எண் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எனது கோரிக்கையையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்" என்று கூறியுள்ளார்.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், சனந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான டோரதி திரைப்படம் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்திய கதையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த செப். 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றது.
மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்டு 1990-களில் நடக்கும் கதையாக எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம், டொராண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வெளியிடப்பட்டு பாராட்டுகளையும் பெற்றது.
Summary
Director Karthik Subbaraj has has requested Minister Vanni Arasu to implement stringent measures against Transphobia
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