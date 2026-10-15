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மீண்டும் இளையராஜாவுடன் இணையும் கார்த்திக் சுப்புராஜ்!

கார்த்திக் சுப்புராஜ் - இளையராஜா கூட்டணியில் புதிய இணையத் தொடர்...

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா - இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ்

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இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுடன் மீண்டும் இணையவுள்ளார்.

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகி வெற்றி பெற்ற டோரதி திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்திருந்தார். இப்படத்தில் இடம்பெற்ற கல்யாண விருந்து, முத்துமணி ஆகிய பாடல்கள் பெரிய ஹிட் அடித்தன. இரண்டு பாடல்களும் படத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்தது.

மேலும், பின்னணி இசைகளும் காட்சிகளுக்குக் கூடுதல் பலத்தை அளித்திருந்தன. குறிப்பாக, இளையராஜாவின் ஹவ் டு நேம் இட் (How to name it) ஆல்பத்தில் இடம்பெற்ற டு எனிதிங் (Do anything) இசையை டோரதி கிளைமேக்ஸில் பயன்படுத்தி கைதட்டல்களையும் பெற்றனர்.

இந்த நிலையில், தான் அடுத்ததாக நடிகர்கள் அதர்வா, பிரபுதேவாவை வைத்து இயக்கிவரும் இணையத் தொடருக்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுடன் பணியாற்ற உள்ளதாக இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தெரிவித்துள்ளார். டோரதி வெற்றியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இக்கூட்டணி இணையவுள்ள தகவல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Director Karthik Subbaraj is set to collaborate with music composer Ilaiyaraaja once again.

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