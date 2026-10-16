The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கோவையில் பெரியார் அறிவுலகத்தைத் திறந்துவைத்தார் முதல்வர் விஜய்!கோவையில் முதல்வர் விஜய் சாலைவலம்! வழிநெடுக மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு!நாங்கள் அஞ்சவில்லை! ஸ்டார்லிங்க் போட்டிக்கு தயார்! ரிலையன்ஸ் அறிக்கைஅதிமுகவே எனது உயிர்மூச்சு! தொண்டர்களே எனது உயிர்நாடி! எடப்பாடி பழனிசாமிதமிழகத்தில் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை வங்கக் கடல், அரபிக் கடலில் ஒரே நேரத்தில் 2 புயல் சின்னங்கள் உருவாக வாய்ப்பு சிஜேபி-இன் தேசியக் கொடி போராட்டம்: தில்லியில் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு தீவிரமாகப் பரவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா: முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட சுகாதாரத் துறைகோவையில் பெரியாா் அறிவுலகம்: முதல்வா் இன்று திறந்துவைக்கிறாா்மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

வடகிழக்குப் பருவமழையின் முதல் நாளே வெளுத்து வாங்கிய மழை! எங்கு எவ்வளவு தெரியுமா?

வடகிழக்குப் பருவமழையிள் முதல் நாளில் பதிவான மழையின் அளவு பற்றி..

Heavy downpour

மழை வெளுத்து வாங்கியது - file photo

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் அக். 15 ( நேற்று) வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.

கடந்த ஒரு சில மாதங்களாக வெப்பம் வாட்டி வதைத்த நிலையில், வடகிழக்குப் பருவமழையின் தாக்கம் நேற்று மதியம் முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சராசரியாக மிதமானது முதல் கனமழை வரை பதிவானது. இதனால், விவசாயிகளும், பொது மக்களும் மகிழ்ச்சியந்தனர்.

குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, ஈரோடு, கோவை, தேனி மாவட்டங்களில் 100 மி.மீட்டருக்கும் அதிகமான மழைப் பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரியின் அடையாமடையில் 179.6 மி. மீ. மழையும், ஈரோட்டில் 156 மி.மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

அக். 15-ம் தேதி 8.00 மணி முதல் அக். 16-ம் தேதி (இன்று) காலை 8 மணி வரை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழையின் நிலவரம்...

தமிழ்நாட்டில் பதிவான மழையின் அளவு (மி.மீ.)

  1. அடையாமடை (கன்னியாகுமரி) – 179.6 மி.மீ.

  2. ஈரோடு – 156 மி.மீ.

  3. பொள்ளாச்சி தாலுகா அலுவலகம் – 153 மி.மீ.

  4. மாக்கினாம்பட்டி (கோவை) – 149 மி.மீ.

  5. பெரியகுளம் – 147 மி.மீ.

  6. பெருஞ்சாணி (கன்னியாகுமரி) – 127.6 மி.மீ.

  7. பரமத்தி (கரூர்) – 126.6 மி.மீ.

  8. வைகை அணை – 124.2 மி.மீ.

  9. பழனி – 118 மி.மீ.

  10. பஞ்சப்பட்டி (கரூர்) – 115 மி.மீ.

  11. புத்தன் அணை (கன்னியாகுமரி) – 112 மி.மீ.

  12. சிற்றார் (கன்னியாகுமரி) – 111.8 மி.மீ.

  13. ஆனைகிடங்கு (கன்னியாகுமரி) – 108.2 மி.மீ.

  14. பெரம்பலூர் – 103 மி.மீ.

  15. ஆண்டிப்பட்டி – 102 மி.மீ.

  16. ஊத்துக்குளி – 100 மி.மீ.

  17. சிவகிரி (தென்காசி) – 100 மி.மீ.

  18. மாம்பழத்துறையாறு (கன்னியாகுமரி) – 97.6 மி.மீ.

  19. குருந்தன்கோடு (கன்னியாகுமரி) – 97 மி.மீ.

  20. வத்தலை அணைக்கட்டு (திருச்சி) – 94 மி.மீ.

  21. மொடக்குறிச்சி – 94 மி.மீ.

  22. பல்லடம் – 92 மி.மீ.

  23. போத்தனூர் ரயில் நிலையம் – 90.6 மி.மீ.

  24. சிவலோகம் – 88.6 மி.மீ.

  25. திற்பரப்பு – 88 மி.மீ.

  26. கோடநாடு – 81 மி.மீ.

  27. நாமக்கல் – 80 மி.மீ.

  28. பரமத்தி வேலூர் – 80 மி.மீ.

  29. தக்கலை – 80 மி.மீ.

  30. மஞ்சளாறு – 79 மி.மீ.

  31. நம்பியாறு அணை – 75 மி.மீ.

  32. ஊத்து (நெல்லை) – 74 மி.மீ.

  33. பவானி – 72 மி.மீ.

  34. மதுக்கரை தாலுகா அலுவலகம் – 72 மி.மீ.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முன்னோட்டம்தான்! இரவு, அதிகாலையில் மழையின் தீவிரம் அதிகரிக்கும்!

முன்னோட்டம்தான்! இரவு, அதிகாலையில் மழையின் தீவிரம் அதிகரிக்கும்!

நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (13.10.2026)

நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (13.10.2026)

புயல் சின்னம்: அக். 14 முதல் சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

புயல் சின்னம்: அக். 14 முதல் சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

மோளையானூரில் 77 மி.மீ மழை பதிவு!

மோளையானூரில் 77 மி.மீ மழை பதிவு!

விடியோக்கள்

செய்தியாளர்கள் அடுக்கிய கேள்விகள்! பொறுமையாக பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன் | TVK

செய்தியாளர்கள் அடுக்கிய கேள்விகள்! பொறுமையாக பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கடரமணன் | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK