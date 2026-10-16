மேட்டூர் அணை: இன்றைய (அக்.16) நிலவரம்!
மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து இன்றைய (அக்.16) நிலவரம் பற்றி...
மேட்டூர் அணை நீர் வரத்து 522 கன அடியாக குறைந்துள்ளது. - டிஎன்எஸ்
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வெள்ளிக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 534 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 522 கன அடியாக சற்று குறைந்தது .
மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 10,000 கன அடியிலிருந்து 8,000 கன அடியாக வியாழக்கிழமை மாலை 8 மணி முதல் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 8000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் 57.98 அடியிலிருந்து 57.33 அடியாக சரிந்தது நீர் இருப்பு 22.73 டி. எம். சி-யாக உள்ளது.
The inflow of water into the Mettur Dam decreased from 534 cubic feet per second to 522 cubic feet per second this morning (Oct. 16).
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