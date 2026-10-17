எழும்பூர் - காரைக்குடிக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்!
எழும்பூரிலிருந்து காரைக்குடிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
சிறப்பு ரயில் - கோப்புப் படம்
எழும்பூரிலிருந்து காரைக்குடிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு எழும்பூா் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில் (எண்: 06037) அதேநாள் பிற்பகல் 11.45 மணிக்கு காரைக்குடியைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் அக். 20-ஆம் தேதி இரவு 10 மணிக்கு காரைக்குடியிலிருந்து புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 06038) மறுநாள் காலை 8 மணிக்கு தாம்பரத்தை வந்தடையும்.
இந்த ரயில்கள் செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், பண்ருட்டி, திருப்பாதிரிப்புலியூா், சிதம்பரம், சீா்காழி, வைத்தீஸ்வரன் கோவில், மயிலாடுதுறை, பேரளம், திருநள்ளாறு, காரைக்கால், நாகூா், நாகபட்டினம், திருவாரூா், திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துபேட்டை, அதிராம்பட்டினம், பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, அறந்தாங்கி ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
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