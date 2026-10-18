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மழைநீரில் நனைந்த ஓலைச்சுவடிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும்: பி.கே.சேகா்பாபு

சென்னை அறநிலையத் துறை ஆணையா் அலுவலகத்தில் மழைநீரில் நனைந்த ஓலைச்சுவடிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

சேகர்பாபு - கோப்புப் படம்

Updated On :

சென்னை அறநிலையத் துறை ஆணையா் அலுவலகத்தில் மழைநீரில் நனைந்த ஓலைச்சுவடிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: சென்னையில் பலத்த மழையால் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத் துறை அலுவலக வளாகத்தில் மழைநீா் தேங்கியுள்ளது. அந்தத் துறையின் கீழ் கோயில்களின் நிா்வாகம், சொத்துப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அலுவலகத்தில் தண்ணீா் தேங்கியுள்ளதால், துறையுடன் தொடா்புடைய அலுவலகங்களில் உள்ள பழைமையான ஆவணங்கள் மற்றும் ஓலைச்சுவடிகளின் பாதுகாப்பு குறித்தும் அறநிலையத் துறை ஆணையா் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.

மழைநீா் தேங்குவதால் ஆவணங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதா என்பது குறித்து உரிய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். குறிப்பாக, பழைமையான ஓலைச்சுவடிகள் மற்றும் அரிய ஆவணங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

பழைமையான ஓலைச்சுவடிகள் மற்றும் அரிய ஆவணங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். மழைநீா் தேங்குவதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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