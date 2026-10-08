தமிழில் குடமுழுக்கு செய்ய முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்: அமைச்சா் சீ.ரமேஷ்
இந்து சமய அறநிலையத் துறைக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் தமிழில் குடமுழுக்கு செய்ய முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என அந்தத் துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
அமைச்சா் சீ.ரமேஷ்
இந்து சமய அறநிலையத் துறைக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் தமிழில் குடமுழுக்கு செய்ய முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என அந்தத் துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் அமைச்சா் ரமேஷ் தலைமையில் சென்னையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், கோயில் திருப்பணிகள், பக்தா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்ததல், கோயில் சொத்துகள், இணையவழியாக கோயில் பிரசாதம் பெறுவதற்கு பதிவு செய்தல் மற்றும் பணியாளா்கள் நலன் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சா் ரமேஷ் பேசியதாவது:
அனைத்து கோயில்களிலும் நோ்மையான நிா்வாகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். கோயில் நிலங்கள், சொத்துகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்வதையோ அல்லது சட்டவிரோதமாக பெயா் மாற்றம் அல்லது உரிமை கோருவோா் மீது காவல் துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கோயில் தொடா்பான வழக்கு விசாரணை குறித்த முழு விவரங்களை முன்கூட்டியே தலைமை அலுவலகத்துக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
கோயில்களில் தரிசன அனுமதி போன்ற விதிமுறைகளில் மாற்றங்கள் குறித்து அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும். கோயில் குடமுழுக்கு உள்ளிட்ட முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் தமிழுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். கோயிலுக்குள் விடியோ, புகைப்படம் எடுக்க எக்காரணம் கொண்டும் அனுமதிக்க கூடாது.
அனைத்து கோயில்களிலும் தூய்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் பக்தா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் சிறப்பாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
பணி நியமன ஆணை: கோயில்களில் பணிபுரிந்து வந்தபோது, உயிரிழந்த பணியாளரின் வாரிசுதாரா்கள் 5 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன ஆணையை அமைச்சா் ரமேஷ் வழங்கினாா்.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில், இந்து சமய அறநிலையத் துறைச் செயலா் (கூ.பொ) வி.ராஜாராமன், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் டி.ஜி.வினய் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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