108 ஆன்மிக நூல்களை டிசம்பருக்குள் வெளியிட நடவடிக்கை: அமைச்சா் ரமேஷ்
108 ஆன்மிக நூல்களை டிசம்பருக்குள் வெளியிட நடவடிக்கை: அமைச்சா் ரமேஷ்
அமைச்சர் ரமேஷ்
இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் 108 ஆன்மிக நூல்களை டிசம்பா் மாதத்துக்குள் பதிப்பித்து வெளியிடப்படும் என அந்தத் துறையின் அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தெரிவித்தாா்.
சென்னையில் அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தலைமையில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்ந்த ஆய்வுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த திருக்கோயில் மேலாண்மைத் திட்டம், கோயில் திருப்பணிகள், கோயில்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்டெடுத்தல் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அமைச்சா் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
அதில், ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமையான கோயில்களில் தேவையான திருப்பணிகளை மேற்கொள்ளுதல், சிதிலமடைந்த திருக்கோயில்களைப் புனரமைத்தல், அதிக அளவில் பக்தா்கள் வருகை தரும் திருக்கோயில்களில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள அமைச்சா் அறிவுறுத்தினாா்.
மேலும், இந்து சமய அறநிலையத் துறை மூலம் பதிப்பித்து வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 108 ஆன்மிக நூல்களில், தற்போது 51 நூல்கள் தயாராக உள்ளன. எஞ்சிய நூல்களுக்கான பணிகளையும் விரைந்து முடித்து, டிசம்பா் மாதத்துக்குள் அனைத்து நூல்களையும் பதிப்பித்து வெளியிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். கோயில் சொத்துகளில் இருந்து வர வேண்டிய நிலுவைத் தொகையையும் வசூலிக்க உரிய நடவடிக்கைகளைத் தொடா்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் டாக்டா் டி.ஜி.வினய், கூடுதல் ஆணையா்கள் துரை ரவிச்சந்திரன், ரத்னா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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