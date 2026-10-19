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மின்வாரியத்தில் 2,600 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தேர்வு! கூடுதலாக 2,400 பணியாளர்கள்! நிர்மல் குமார்ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தின் எக்ஸ் தள கணக்கு முடக்கம்! விடுமுறை நாள்களில் சிறப்பு வகுப்புகள் கூடாது! தனியார் பள்ளிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு 11 புதிய திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!புதுச்சேரி திமுகவை மறுசீரமைக்க குழு அமைப்பு மும்பையில் நடிகர் டைகர் ஷ்ராஃப் மீது துப்பாக்கிச் சூடு! 3 பேர் கைது அண்ணன் சீர் திட்டத்துக்கு ஆதார் அட்டை கட்டாயம்: அரசாணை வெளியீடு!அன்புமணிக்கு காலில் அறுவைச் சிகிச்சை: 2 வாரங்கள் ஓய்வு எடுக்க அறிவுறுத்தல்!

மின்வாரியத்தில் 2,600 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தேர்வு! கூடுதலாக 2,400 பணியாளர்கள்! நிர்மல் குமார்

மின்வாரியத்தில் 2600 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியது குறித்து...

Nirmal Kumar

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - எக்ஸ்

Updated On :

மின்வாரியத்தில் 2600 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூடுதலாக 2400 பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படவுள்ளதாகவும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று (அக். 19) தெரிவித்தார்.

சென்னையில் இது தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியதாவது:

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. சென்னையில் 500 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன. கேபிள் பழுது ஏற்பட்டுள்ள இடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

மின்வாரியத்தில் 2600 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். கூடுதலாக 2400 பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படவுள்ளனர்.

புதிய டெண்டர் மூலம் ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். டெண்டர் மூலமே இனியும் நியமிக்கப்படுவர். ஏற்கெனவே 1000-க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

டிஎன்பிஎஸ் சி மூலம் மின்வாரிய ஊழியர்களைத் தேர்வு செய்ய கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் 3 நாள்கள் மின் வெட்டு என்பது தவறான தகவல்.

மழைக்காலத்தை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தொடர்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம். ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டம் இரண்டரை மாதம் ஒத்திவைத்துள்ளோம்.

மெத்தபெட்டமைன் விவகாரத்தில் யாரையும் காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது சிரமம். எனக் குறிப்பிட்டார்.

Summary

2600 contract employees selected in Electricity Board 2400 additional employees! Nirmal Kumar

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