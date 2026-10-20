பெண் அரசியலுக்கு வருவதே சிரமம்! கார்த்திகா கைது கண்டிக்கத்தக்கது - தமிழிசை
நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா கைது குறித்து தமிழிசை கருத்து...
தமிழிசை செளந்தரராஜன் - கோப்புப் படம்
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளராகப் போட்டியிட்ட கார்த்திகா கைது செய்யப்பட்டதற்கு பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
பெண்கள் அரசியலுக்கு வருவதே சிரமமாக உள்ள காலகட்டத்தில், எதிர்ப்பு தெரிவித்ததற்காக கைது செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்றும் முதல்வர் இதில் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் தமிழிசை செளந்தரராஜன் பேசியதாவது:
''நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கார்த்திகா கைது செய்யப்பட்டது கண்டிக்கத்தக்கது. பெண்கள் அரசியலுக்கு வருவது என்பது சிரமமான செயல். அரசியலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்துப் பேசுவது இயல்பானது.
அதற்காக தூங்கிக்கொண்டிருந்த பெண்ணை, உடை மாற்றக்கூட அனுமதிக்காமல், இரவு உடையுடன் கைது செய்வது என்பது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.
அரசியலில் ஆர்ப்பாட்டம், மறியல் என எதையும் செய்யலாம். அரசியலப்பு சட்டத்தில் அதற்கு இடமுண்டு. அவ்வாறு செய்யும்பட்சத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து ஜனநாயக முறைப்படி செயல்பட வேண்டும். அதை விட்டு கைது செய்வது கண்டிக்கத்தக்கது. முதல்வர் இதில் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும்'' என தமிழிசை குறிப்பிட்டார்.
Summary
It's difficult for women to enter politics! Karthika's arrest is condemnable Tamilisai
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