திருப்பரங்குன்றம் நோக்கிப் புறப்பட்ட தமிழிசை கைது!
திருப்பரங்குன்றம் நோக்கிப் புறப்பட்ட தமிழிசை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழிசை செளந்தரராஜன் - கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றம் நோக்கிப் புறப்பட்ட பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் மதுரை விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் செல்வதற்காக மதுரை விமான நிலையம் வந்த பாஜ மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். நான் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் ஏன் தடுத்து நிறுத்துகிறீர்கள்? என தமிழிசை வாக்குவாதம் செய்தார்.
பிறகு, அவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர்.
முன்னதாக, விமான நிலையத்தில் பேசிய தமிழிசை, திருப்பரங்குன்றத்தில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தீபம் ஏற்றப்படாவிட்டால், அதற்கான பின்விளைவுகளை இந்த அரசு சந்திக்க நேரிடும். நீதிமன்றம் கூறியும் நீதி கிடைக்காதபட்சத்தில், பாஜக தலைவர்கள் கூடி ஆலோசித்து அடுத்தகட்டத் தீவிர நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுப்போம் என்று தெரிவித்தார்.
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