அரசு மருத்துவமனைகளில் தடையற்ற மின்சாரம், ஆக்சிஜன், மருத்துவ சேவை! முதல்வர் அறிவுறுத்தல்
பருவமழையையொட்டி அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகத் தகவல்...
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்
பருவமழையையொட்டி அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
இதையொட்டி தமிழக அரசு சார்பில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவ்டிக்கைகள் மழைக்குப் பின் சீரமைப்பு என பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில் பருவமழையையொட்டி அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அரசு மருத்துவமனைகளில் 7 நாள்களுக்குத் தேவையான மருந்துகள், ஆக்சிஜன், அத்தியாவசிய மருந்துகள், ஓ.ஆர்.எஸ்., பாம்புக்கடி விஷமுறிவு மருந்துகளை இருப்பு வைக்கவும் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தடையற்ற மருத்துவ சேவைகளை உறுதி செய்யவும் முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மருத்துவமனைகளில் தடையற்ற மின்சாரம் கிடைக்கவும், உயிர்காக்கும் உபகரணங்கள் தடையின்றி செயல்படுவதை உறுதி செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே பருவமழையையொட்டி அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளும் அனைத்து வகையான மருத்துவ சேவையை வழங்க தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Monsoon: Uninterrupted power supply, medical services in government hospitals
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