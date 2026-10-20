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முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு: திமுக பெண் கவுன்சிலருக்கு போலீஸ் சம்மன்!

முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு கருத்து தெரிவித்த திமுக பெண் கவுன்சிலருக்கு சம்மன்...

Chief Minister Vijay

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசிய திமுக பெண் கவுன்சிலர் சுதா தீனதயாளனை விசாரணைக்கு ஆஜராக சென்னை காவல்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

சென்னையில் கடந்த அக். 7-ல் நடைபெற்ற திமுக கூட்டத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக திமுக பெண் கவுன்சிலர் சுதா தீனதயாளன் மீது தவெகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும், முதல்வர் விஜய் குறித்து நிகழ்ச்சியில் திமுக கவுன்சிலர் அநாகரிகமாக பேசும்போது மேடையில் சென்னை மேயர் பிரியா, கனிமொழி எம்.பி., முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு உள்ளிட்டோர் இருந்தபோதிலும் அவரது பேச்சை குறுக்கிட்டு நிறுத்தவில்லை என்று தவெகவினர் குற்றச்சாட்டு எழுப்பி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், முதல்வர் குறித்து அநாகரிகமாக பேசியதாக திமுக கவுன்சிலர் சுதா தீனதயாளன் மீதும், நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த முரளிதரன் மீதும் பி-2 எஸ்பிளனேடு காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, திமுக பெண் கவுன்சிலர் சுதா தீனதயாளனை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு எஸ்பிளனேடு காவல் நிலையத்திலிருந்து சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Summary

Police summons DMK female councilor for defamation of Chief Minister Vijay

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