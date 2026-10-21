ஆா்டிஇ மனுக்கள் மீது விரைவான நடவடிக்கை: கல்வித் துறை அறிவுறுத்தல்
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும் மனுக்களுக்கு உரிய தகவலை குறித்த காலத்துக்குள் மனுதாரா் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவு பற்றி...
பள்ளிக் கல்வித் துறை - DIN
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும் மனுக்களுக்கு உரிய தகவலை குறித்த காலத்துக்குள் மனுதாரா் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களும் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநரகம், அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்கை:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த இரா.கோபிநாத் என்பவா், திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக குறைதீா் கூட்டத்தில், தான் அளித்த மனுக்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கேட்டிருந்தாா். ஆனால், திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலக பொதுத் தகவல் அலுவலரால் (நோ்முக உதவியாளா்) வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் திருப்தி அளிக்காததால், அவா் தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்தாா்.
இந்த வழக்கில் நேரில் விசாரணை நடத்திய தகவல் ஆணையம், கடந்த செப். 24-ஆம் தேதி ஒரு முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்தது. அதன்படி, மாநில தகவல் ஆணையத்தின் தீா்ப்பாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில், இனி வருங்காலங்களில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும் மனுக்களுக்கு உரிய தகவலை குறித்த காலத்துக்குள் மனுதாரா் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறையை அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களும் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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