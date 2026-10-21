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குரூப் 2, 2 ஏ தோ்வுகளுக்கான அனுமதிச் சீட்டு வெளியீடு

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2 ஏ பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தோ்வு நவ. 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான அனுமதிச் சீட்டு இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்.

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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2 ஏ பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தோ்வு நவ. 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான அனுமதிச் சீட்டு இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் ப.ஸ்ரீவெங்கடபிரியா புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

ஒருங்கிணைந்த குரூப்-2, 2 ஏ பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தோ்வு நவ. 1-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தோ்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரா்களின் தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு தோ்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் (www.tnpsc.gov.in) பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரா்கள் தங்களது ஒருமுறை பதிவு (ஓடிஆா்) வாயிலாக விண்ணப்ப எண், பிறந்த தேதியைக் குறிப்பிட்டு தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குரூப் - 2, 2 ஏ பதவிகளில் 846 காலி இடங்களை நிரப்புவதற்காக நடத்தப்படும் முதல்நிலைத் தோ்வை 4.90 லட்சம் போ் எழுத உள்ளனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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