அக்.18 சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் ஏன்? வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்
அக்.18 சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுத்தது ஏன்? என்பது பற்றி வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்
கரு மேகக் கூட்டங்கள்
சென்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுத்த சிவப்பு எச்சரிக்கை பிறகு திரும்பப் பெறப்பட்டது ஏன் என்பது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.
தென் மண்டல வானிலை ஆய்வு மை இயக்குநர் துரை, இன்று பிற்பகலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, அவரிடம் சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டது குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, அக். 18ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வட தமிழக பகுதிகளில் வளிமண்டல சுழற்சி ஏற்பட்டது. அதனால் கனமழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அது வலிமை குறைந்ததால் கனமழை வரவில்லை.
அது மட்டுமல்லாமல், அதற்கு முந்தைய நாள் கனமழை இருந்தது. எனவே, அடுத்த நாளும் கனமழை இருந்தாலும் சிவப்பு எச்சரிக்கை கொடுக்கலாம். எங்களுடைய விதிமுறைப்படி, அதற்கு முந்தைய நாள் கனமழை பெய்து, அடுத்த நாளும் கனமழை பெய்தால் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்படலாம். எனவே, ஞாயிற்றுக்கிழமை கனமழை கண்காணிக்கப்பட்ட நிலையில் சிவப்பு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது என்றார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வடக்கு நோக்கி நகர்ந்தால் தமிழகத்தில் அவ்வளவு பாதிப்பு இருக்காது. காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி புயலாக மாற வாய்ப்பு உள்ளது.
நவம்பரில் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பைவிட அதிகளவில் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழை தற்போது இயல்பை விட 12 சதவிகிதம் அதிகம் பெய்துள்ளது.
வடகிழக்குப் பருவமழையின் இயல்பு அளவு 44 செ.மீ. ஆகும். அக். 1 முதல் 21ஆம் தேதி வரை பதிவான மழையின் அளவு 11.1 செ.மீ.. எனவே இயல்பான மழையை விட 12 சதவிகிதம் அதிகம் உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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