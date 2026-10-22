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தமிழ்நாட்டில் நடப்பது மக்கள் ஆட்சியா, ஜோதிடர் ஆட்சியா? கனிமொழி கேள்வி!

ஆர்டிஐ கேள்விக்கு தகவல் இல்லை என்று பதிலளித்துள்ள தமிழக அரசுக்கு கனிமொழி கேள்வி...

CM Vijay | Kanimozhi MP

முதல்வர் விஜய் - திமுக எம்.பி. கனிமொழி - கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் நடப்பது மக்கள் ஆட்சியா, ஜோதிடர் ஆட்சியா என்று திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக அரசுக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், “புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க பட்டினப்பாக்தை தேர்வு செய்ய ஏதாவது ஆய்வு நடத்தப்பட்டதா, எதன் அடிப்படையில் அந்த இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. எவ்வாறு தேர்வு செய்யப்பட்டது என்பது தொடர்பான முழு விவரங்களை தருக”, “புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க பரிசீலனை செய்யப்பட்ட இடங்களின் விவரங்களை தருக” என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளித்துள்ள தமிழக அரசு, “இது குறித்த தகவல் இப்பொது அதிகார அமைப்பில் இல்லை” எனத் தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பான தமிழக அரசின் பதிலை பகிர்ந்துள்ள திமுக எம்.பி. கனிமொழி,

“புதிய தலைமைச் செயலகத்திற்கு பட்டினப்பாக்கத்தில் இடம் தேர்வு செய்ததற்கான ஆய்வு விவரங்கள் தங்களிடம் இல்லை என்று ஆர்டிஐ மூலம் எழுப்பிய கேள்விக்கு தவெக அரசு பதிலளித்திருக்கிறது.

அப்படியென்றால், இடத்தைத் தேர்வு செய்தது யார்? முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யா? இல்லை ஜோதிடரா? தமிழ்நாட்டில் நடப்பது மக்கள் ஆட்சியா, ஜோதிடர் ஆட்சியா?” என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Summary

Is what is happening in Tamil Nadu a people's rule or an astrologer's rule? kanimozhi question!

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