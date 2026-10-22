திமுக திட்டங்களால் பதக்கங்களை குவிக்கும் தமிழக வீரர்கள்! உதயநிதி பெருமிதம்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் அசத்தும் வீரர்களுக்கு உதயநிதி பாராட்டு...
உதயநிதி ஸ்டாலின். - கோப்புப்படம்
திமுகவின் பல்வேறு திட்டங்களால் இந்தியாவுக்காக தமிழக வீரர்கள் பதக்கங்களை குவித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அசத்தி வரும் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் இதுவரை (அக். 22 காலை 10 மணி வரை) 62 பதக்கங்களை வென்று குவித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அந்த அணியில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை மனிஷா ராமதாஸுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.
அவர் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
“ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 5வது பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பேட்மிண்டன் கலப்பு இரட்டையர் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அதில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாட்டு வீராங்கனை தங்கை மனிஷா ராமதாசுக்கும் என் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டு பாரா விளையாட்டு வீரர்கள் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நம்முடைய திமுக ஆட்சியில் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தினோம்.
அதன் விளைவாகவும் - தங்களின் விடாமுயற்சியாலும் திறமையாலும் தங்கை மனிஷா, தம்பி சிவராஜன் சோலைமலை, தங்கை கஸ்தூரி ராஜாமணி, தம்பி ஜெயான் டொரப் மதன், தங்கை சஹானா ரவி போன்ற நம் மாற்றுத்திறன் வீரர்கள் ஆசிய பாரா விளையாட்டில் இந்தியாவுக்காக பல்வேறு பதக்கங்களைக் குவித்துள்ளனர்.
மற்றவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் சாதனைகளைச் செய்து வரும் மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களின் வெற்றி தொடரட்டும். அன்பும், வாழ்த்தும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Tamil Nadu athletes are accumulating medals thanks to DMK Schemes - Udhayanidhi proud
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