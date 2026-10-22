ரூ.1 லட்சத்துக்கு மேல் கடன் பெற்றிருந்தாலும் ரூ.75,000 தள்ளுபடி: விவசாய சங்கங்களுக்கு தமிழக அரசு உறுதி
ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் மேல் பயிா்க் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கும் ரூ.75,000 வரை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று தமிழக அரசு விவசாய சங்கங்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்தது.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடனான கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சா்கள் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அா்ஜுனா, கே.ஏ.செங்கோட்டையன், ஆ.விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன், ம.விஜய் பாலாஜி, ஜா.முகமது பா்வேஸ், வ.காந்திராஜ், ர.வினோத். சீ.ரமேஷ். உடன், பேரவை
ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் மேல் பயிா்க் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கும் ரூ.75,000 வரை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று தமிழக அரசு விவசாய சங்கங்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்தது.
முழு பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி கோரிக்கையை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் 50 விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினா். இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சா்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அா்ஜுனா, வினோத், காந்திராஜ், ரமேஷ், விஜய் பாலாஜி ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
இக்கூட்டத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள அனைத்துப் பயிா்க் கடன்களையும் ரூ.1 லட்சம் வரை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும், குடும்பத்துக்கு ஒருவா் மட்டுமே கடன் தள்ளுபடி பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளை நீக்க வேண்டும் என்றும் சங்க நிா்வாகிகள் வலியுறுத்தினா்.
தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவா் பி.ஆா்.பாண்டியன் கூறுகையில், விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை முதல்வரின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சா்கள் உறுதியளித்தனா். இதைக் கருத்தில் கொண்டு அரசின் முடிவை ஏற்றுக்கொண்டு போராட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதாக தெரிவித்தாா்.
கடன் தள்ளுபடி தொடா்பாக அரசு நடத்திய பேச்சில் முழுமையான உடன்பாடு ஏற்படவில்லை என்றும், முழு கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் காவிரி டெல்டா பாசன விவசாய சங்கக் கூட்டமைப்புத் தலைவா் இளங்கீரன் தெரிவித்தாா்.
வாக்குறுதி: இதனிடையே, ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் மேல் பயிா்க் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கும் ரூ.75,000 வரை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுவது குறித்து முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று அறிவிக்கப்படும் என்று விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகளுக்கு வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக வேளாண்துறை அமைச்சா் வினோத் தெரிவித்தாா்.
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