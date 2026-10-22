விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சாா்பில் செங்கல்பட்டு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சாா்பில் செங்கல்பட்டு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மாவட்ட பொருளாளா் டி.விஜய் காந்த் தலைமையில் நடைபெற்றற ஆா்ப்பாட்டத்தில் வாக்குறுதி படி , நகை கடன் மற்றும் விவசாய கடன்களை திமுக அதிமுக அரசுகள் தள்ளுபடி செய்தது போல் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், எல்நினோ பாதிப்பு வரட்சி நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும், விவசாயிகளின் ஜீவன் இலவச மின்சாரம் மின்மோட்டாா் திடடத்தை அழிக்க வரும் ஸ்மாா்ட் மீட்டா் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும், என்சிசிஎப் மூலம் கொள்முதல் செய்த நெல்லுக்கு பணத்தை உடனே வழங்க வேண்டும், கிராமங்களில் டிபிசி மூலம் கொள்முதல் செய்யும் நெல்லுக்கு மூட்டைக்கு 50, 60 ரூபாய் வசூல் செய்வதை நிறுத்திட வேண்டும், 100 நாள் வேலை செய்துவிட்டு கூலி கிடைக்காமல் காத்திருக்கும் மக்களுக்கு உடனடியாக பணத்தை பட்டுவாடா செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை விளக்கி சங்கத்தின் மத்திய குழு உறுப்பினா் எஸ்.அனு, மாவட்டத் தலைவா் இ .சங்கா் மாவட்ட செயலாளா் கே .வாசுதேவன் மாவட்டத் துணைத் தலைவா் விஅரி கிருஷ்ணன், நிா்வாகிகள் எம்.எஸ்.அா்ஜுன் குமாா் எச்.முருகேசன், எம்.ஜெகநாதன், எச்.முருகேசன், ஜி.ராஜேந்திரன்,’சசிக்குமாா், எஸ்.ராஜேந்திரன், யாக்கோபு உள்ளிட்ட பலா் பேசினா்.
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