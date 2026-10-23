ஹாட்ரிக் பதக்கம்: தங்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் தமிழக பாட்மின்டன் வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் தங்கம் வென்றது குறித்து...
மானஷி ஜி ஜோஷி - துளசிமதி முருகேசன் - படம்: எக்ஸ் / தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் தமிழக பாட்மின்டன் வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன், ராஜஸ்தான் வீராங்கனை மானஷி ஜி ஜோஷி இணைந்து தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்கள்.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
மகளிருக்கான இரட்டையர் எஸ் எல்3- எஸ்யு5 பிரிவில் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் துளசிமதி முருகேசன் - மானஷி ஜி ஜோஷி சீனாவின் யங் க்கியூக்ஸிங் - ஸியோ ஜுஜியான் உடன் மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் 21-16, 21-13 என்ற கேம்களில் சீன வீராங்கனைகளை வென்று தங்கம் வென்றார்கள். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 28 தங்கம் கிடைத்துள்ளன.
காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த துளசிமதி முருகேசனுக்கு இது இந்த எடிஷனில் மட்டுமே மூன்றாவது பதக்கமாகும். ஏற்கெனவே மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் வெள்ளியும், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளியும் வென்றிருக்கிறார்.
இந்தியா இதுவரை 28 தங்கத்துடன் மொத்தமாக 105 பதக்கங்களை வென்றுள்ளன. அத்துடன் பதக்கப் பட்டியலில் நான்காம் இடத்திலேயே நீடிக்கிறது.
Gold medal alertð¨— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 23, 2026
Manasi G Joshi & Thulasimathi Murugesan clinched Gold in the Women's Doubles SL3-SU5 Para Badminton event at #APG2026, bringing glory to India. #Cheer4Bharat pic.twitter.com/jvn8VLZs22
Summary
Hat-trick of medals: Tamil Nadu athlete Thulasimathi Murugesan wins gold!
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