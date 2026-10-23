துப்பாக்கி சுடுதலில் உலக சாதனையுடன் இரட்டைத் தங்கம் வென்ற மோனா அகர்வால்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் உலக சாதனை படைத்த இந்திய வீராங்கனை மோனா அகர்வால் குறித்து...
உலக சாதனை படைத்த இந்திய வீராங்கனை மோனா அகர்வால் - படம்: எக்ஸ் / தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் இந்திய வீராங்கனை மோனா அகர்வால் உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்றுள்ளார். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 27ஆவது தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
பாரா துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்திய வீராங்கனை மோனா அகர்வால் ஆர்8 - மகளிருக்கான 50மீ ரைபிள் 3 பொசிஷன் எஸ்ஹெச்1 பிரிவில் இறுதிப் போட்டியில் 357.5 புள்ளிகள் பெற்று தங்கம் வென்றார்.
அத்துடன் இந்தப் பிரிவில் இதுதான் உலக சாதனை என்பதும் கூடுதல் சிறப்பானது. இத்துடன் நடப்பு எடிஷனில் மோனா அகர்வாலுக்கு இது இரண்டாவது தங்கம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சீன வீராங்கனை குய்பி ஜாங் இந்திய வீராங்கனையை விட 3.8 புள்ளிகள் பின்தங்கி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். மற்றுமொரு இந்திய வீராங்கனை அவனி லேகரா சில புள்ளிகளில் நான்காம் இடம் பிடித்து பதக்க வாய்ப்பை இழந்தார்.
இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 27 தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளன. இன்று ஒரே நாளில் மட்டுமே இந்தியாவுக்கு இது ஆறாவது தங்கம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
A WORLD RECORD-BREAKING GOLD for MONA AGARWALð¥³— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 23, 2026
Mona Agarwal strikes Gold in the R8 - Women's 50m Rifle 3 Positions SH1 event, setting a WORLD RECORD at #APG2026.
A phenomenal performanceð#Cheer4Bharat pic.twitter.com/OJ5hllZBdO
Summary
Mona Agarwal wins double gold in shooting with world record! India's 26th gold!
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