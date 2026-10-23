பாட்மின்டனில் வெள்ளி வென்ற தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் வெள்ளி வென்ற தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் குறித்து...
துளசிமதி முருகேசன் - படம்: எக்ஸ் / தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ்
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் பாட்மின்டன் ஒறையர் பிரிவில் தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் வெள்ளி வென்று அசத்தியுள்ளார். இன்றைய நாளின் முதல் பதக்கமாக துள்சிமதி வெள்ளி வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த (காஞ்சிபுரம்) துளசிமதி முருகேசன் மகளிர் ஒற்றையர் பாட்மின்டன் எஸ்யு5 பிரிவில் வெள்ளி வென்றார். இவர் சீன வீராங்கனையிடம் 0–2 (18–21, 11–21) என்ற கேம்களில் தோல்வியுற்றார்.
இதனால் சீன வீராங்கனை யாங் க்கியூக்ஸிங் தங்கப் பதக்கமும் துளசிமதி முருகேசன் வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றார்கள்.
முன்னதாக, தமிழக பாட்மின்டன் வீரர் நவீன் சிவக்குமார் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் தங்கமும் இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளியும் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேற்றைய முடிவில் இந்திய அணி 88 பதக்கங்களுடன் நான்காம் இடத்தில் இருந்தது. இன்றும் பதக்க வேட்டையில் இந்திய அணியினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
SILVER FOR THULASIMATHI MURUGESAN!— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 23, 2026
Thulasimathi Murugesan secured Silver in Womenâs Singles SU5 at #APG2026 after going down to Chinaâs Yang Qiuxia in the final.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/HKf8Pjc5E1
Summary
Thulasimathi Murugesan secured Silver in Women’s Singles asian para games 2026
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