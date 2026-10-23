எஸ்ஐஆர் வேண்டாம்! முந்தைய வாக்காளர் பட்டியல் அடிப்படையில் தேர்தல்! திமுக வலியுறுத்தல்
எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை நீக்க வேண்டும், முந்தைய வாக்காளர் பட்டியல் அடிப்படையில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என திமுக வலியுறுத்தல்...
முதல்வர் ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தப் பணி, சிறப்பு முகாம்கள் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது.
அப்போது தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலக வலியுறுத்தி தவெக, திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 9 கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன.
இதில் திமுக சார்பில் ஆஸ்டின், பரந்தாமன் ஆகியோர் கலந்துகொண்ட நிலையில் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை நீக்க வேண்டும், முந்தைய வாக்காளர் பட்டியல் அடிப்படையில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இதுதொடர்பாக திமுக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
"வாக்காளர் திருத்தம் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் கூட்டிய அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் திமுக சார்பில் துணை அமைப்புச் செயலாளர் மற்றும் எம்எல்ஏ எஸ். ஆஸ்டின், சட்டத்துறை இணைச் செயலாளர் இ. பரந்தாமன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு திமுக சார்பில் கருத்துக்களை எடுத்துவைத்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தம் (SIR) நடைமுறைகளால் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான குளறுபடிகள், ஜனநாயகத்தின் மீதும், தேர்தல் அமைப்பின் மீதும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் ஐயத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையின் காரணமாகத் தமிழ்நாட்டின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து 97 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பெயர்களும், இறுதிப் பட்டியலிலிருந்து 74 லட்சம் பெயர்களும் எவ்வித முறையான முன் அறிவிப்புமின்றி தன்னிச்சையாக நீக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரே முகவரியில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வரும் தகுதியான குடிமக்களின் பெயர்கள் அகற்றப்பட்டிருப்பது வாக்காளர் உரிமையைப் பறிக்கும் செயலாகும்.
தன்னிச்சையாக நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களைக் கண்டறிந்து மீண்டும் சேர்க்கைக்கான படிவங்களை சமர்ப்பிக்கும் தேவையற்ற பெரும் சுமையை அப்பாவி பொதுமக்கள் மீதே தேர்தல் ஆணையம் திணிப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கதாகும். அவசர கதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இப்பணியால் ஒட்டுமொத்தத் தேர்தல் முறையுமே சீர்குலைந்துள்ளது.
கடந்த காலத்தில் 2002 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற எஸ்ஐஆர் பணியின் போது வீடுவீடாக நேரடியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, வாக்காளர்களின் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டு, முகவரிகள் முறையாகச் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டன. யாரிடமும் குடியுரிமைச் சான்று கோரப்படவில்லை. தற்போதைய எஸ்ஐஆர் இதை தலைகீழாக்கியுள்ளது. 2002 ஆம் ஆண்டு பட்டியலுடன் இணைக்க முடியாத ஒவ்வொருவரும் தங்களை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போது குடியுரிமைச் சட்டங்களை (Citizenship Laws) மனதில் கொண்டும், குறிப்பிட்ட வாக்காளர்களின் பெயர்களை மட்டும் பெருமளவில் நீக்கும் உள்நோக்கத்துடனும் இச்செயல்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோ என்ற ஐயம் அனைவருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது காணப்பட்டுள்ள எஸ்ஐஆர் குளறுபடிகள் மற்றும் முறைகேடுகளை முழுமையாகக் நீக்கிவிட்டு, முந்தைய நம்பகமான வாக்காளர் பட்டியலின் அடிப்படையிலேயே வரவிருக்கும் தேர்தல்களை நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது.
அதுபோல வாக்குச் சாவடிகள் மறுவரைவு செய்யப்படுவதில் கடுமையான சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பல கிராமங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் வெவ்வேறு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதால், வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்குகளைப் பதிவு செய்ய பல கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணிக்க வேண்டிய அவலநிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
முழுமையான வாக்காளர் பட்டியல் சீரமைப்பு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, அனைத்து வாக்காளர்களின் பெயர்களும் விடுபடாமல் சேர்க்கப்பட்ட பின்னரே, அனைத்துக் கட்சிகளின் ஆலோசனையைப் பெற்று ஒருமித்த கருத்து அடிப்படையில் வாக்குச் சாவடி மறுவரைவு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
அனைத்து மாநிலங்களிலும் தேர்தலுக்கு முன்பாக அவசரகதியில் நடத்தப்பட்டு, திட்டமிட்டு வாக்காளர்களை நீக்க வழிசெய்த எஸ்ஐஆர் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். எஸ்ஐஆர்-க்கு முந்தைய வாக்காளர் பட்டியலைக் கொண்டே இனி வரும் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் என்பது மக்களின் வாக்குரிமையை உறுதிசெய்வதற்கான நடைமுறையாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் சதி ஆயுதமாக மாற்றப்படக் கூடாது. போதுமான கால அவகாசமும், வாய்ப்புகளும் தரப்பட்டே இனி அப்படிப்பட்ட திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
நாடு முழுவதும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் மீதான நம்பகத்தன்மையும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. அவற்றில் பதிவான வாக்குகளுக்கும் விவிபேட் ஒப்புகைச் சீட்டு எண்ணிக்கைக்கும் வேறுபாடுகள் இருப்பது தொடர்ந்து பல இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்படுவது இந்த ஐயத்தை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. இதன் காரணமாகத்தான், விவிபேட் ஸ்லிப்புகள் முழுமையாக எண்ணப்பட வேண்டுமெனத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தன. இந்நிலையில், மக்களுக்குத் தேர்தல்களின் மீதான நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கவும், தேர்தல் முடிவுகள் நியாயமாக அமைந்திடவும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக, பழையபடி வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்.
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் மற்றும் விவிபேட் செயல்பாடுகளில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை பேணப்படுவதோடு அனைத்து கட்சிகளின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் தொழில்நுட்ப செயல்முறைகள் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இணைய வழியில் புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் வாக்காளர்களின் முகவரி மற்றும் தகுதிகளை நேரடியாக சரிபார்ப்பு மூலம் ஆய்வு செய்வதற்கு அரசியல் கட்சிகளின் பிஎல்ஏ 2 முகவர்களுக்கு மட்டுமன்றி பிஎல்ஓ மற்றும் இஆர்ஓ-களுக்கும் கூட போதிய அதிகாரமும், சரிபார்ப்பு வசதிகளும் தற்போது வழங்கப்படவில்லை.
குடிசைப்பகுதிகள், நடைபாதை மற்றும் நடைமேடைகளில் வாழ்பவர்கள், மலைவாழ் குடியிருப்புகள் உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் வீடு வீடாக கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்.
ஒவ்வொரு வாக்குச் சாவடியிலும் பொது மக்கள் கருத்து கேட்புக் கூட்டங்கள் (Public hearing) முறையாக அறவிக்கப்பட்டு விடுமுறை நாட்களில் பிஎல்ஓ முன்னிலையில் காணொளிப் பதிவுடன் நடத்தப்பட வேண்டும்.
முன்னறிவிப்பும், விசாரணையுமின்றி எந்த வாக்காளரும் நீக்கப்படக்கூடாது.
“படிவம் 7” ஆட்சேபனைகள் அனைத்தும் பொதுவில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.
எஸ்ஐஆர் மூலம் நீக்கப்பட்டவர்களின் வாக்குச்சாவடி வாரியான பட்டியலை நீக்கப்பட்டதிற்கான காரணங்களுடன் தமிழில், தேடக்கூடிய வடிவில் எப்போது வெளியிடப் போகிறீர்கள்?
படிவம் 6ல் இடம் பெற்றிருந்த எஸ்ஐஆர் தொடர்பான உறுதிமொழி (Declaration) நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டுவிட்டதா?
எஸ்ஐஆர் மூலம் “இடம் மாறியவர் அல்லது இல்லாதவர்” எனக் கூறி நீக்கப்பட்ட பல லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களில் எத்தனை பேர் வீடு வீடாகச் சென்று நேரடியாக மூலம் முறையாக சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளனர்?
தகுதியுள்ள அனைத்து வாக்காளர்களும் விடுபடாமல் சேர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவை அனைத்து கட்சியின் ஆலோசனைகளை பெற நீட்டிக்க வேண்டும்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
Summary
No SIR; Elections based on previous voter list: DMK
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