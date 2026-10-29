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எஸ்.ஐ.ஆர். திருத்தம் மூலம் சாதித்தது என்ன? மத்திய அரசுக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி?

வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் ஒரு மாபெரும் சதி காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு பற்றி.

SIR a conspiracy

ஜெய்ராம் ரமேஷ் - எக்ஸ்

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இந்திய மக்களில் மிகப்பெரிய பிரிவினரின் அரசியலமைப்பு ரீதியான வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பறிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரால் வடிவமைக்கப்பட்டு, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரால் செயல்படுத்தப்பட்ட சதியே சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் என்று காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் கூறுகையில்,

எஸ்ஐஆர் பட்டியல் திருத்தம் ஆறு மாநிலங்களில் இதுவரை நிறைவடைந்த நிலையில், சந்தேகத்திற்கிடமான வெளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியல்களைச் சரிசெய்வதற்காக ஊடுருவல்காரர்களைக் கண்டறிந்து நீக்கி, வெளியேற்றுவது என்ற முப்பரிமாண நோக்கத்தை எஸ்ஐஆர் கொண்டுள்ளது என்று உள்துறை அமைச்சர் கூறியிருந்தார்.

எஸ்ஐஆர் உண்மையில் என்ன சாதித்துள்ளது? என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

கர்நாடகம், ஜார்க்கண்ட், மேகாலயா, கேரளம், கோவா, மிசோரம் ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 1,600 வெளிநாட்டினர் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டு நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த மாநிலங்களில் 1,600 வெளிநாட்டினரைக் கண்டறிய, கிட்டத்தட்ட 10 கோடி மக்களிடம் எஸ்ஐஆர்-ஐ சரிபார்த்துள்ளனர். தேர்தல் ஆணையம் தரவுகளைச் சேகரிக்கக் கோராததால், மற்ற 20 மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் தரவுகளை வழங்கவில்லை.

கர்நாடகத்தில் 99.7 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 716 வெளிநாட்டினர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 545 பேர் நேபாளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

எஸ்ஐஆர் என்பது பிரதமர், உள்துறை அமைச்சரின் கூட்டுச் சதி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மூலம் பல்வேறு வழிகளில் இது செயல்படுத்தப்பட்டது.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும், சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் இடைநிறுத்தப்பட வேண்டும், தேர்தல் ஆணைய இணையதளச் சேவை சீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற தனது கோரிக்கையை எதிர்க்கட்சி மீண்டும் வலியுறுத்தியது இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

SIR a conspiracy designed by PM-HM, executed by CEC, to snatch right to vote: Cong

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